Представитель МИД обратился к BBC из-за "русских" Симферополя и Севастополя

Николенко призвал не распространять роSSийские ложные рассказы.

Представитель МИД обратился к BBC из-за "русских" Симферополя и Севастополя
Фото: facebook Ніколенка

В Министерстве иностранных дел Украины обратились через соцсеть к русской службе BBC о недопустимости названия Симферополя и Севастополя роSSийскими городами.

Соответствующую запись спикер МИД Олег Николенко сделал в Твиттере.

"@Bbcrussian, а не распространяйте роSSийские ложные рассказы. Севастополь и Симферополь никогда не были русскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован. Вопросы международного права имеют значение", - написал Николенко.

.@bbcrussian, don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 24, 2021

Отметим, что русская служба BBC на карте протестов в поддержку роSSийского оппозиционера Алексея Навального обозначила Севастополь и Симферополь как роSSийские города, отметив, что РоSSия аннексировала Крым в 2014 году.

Напомним, в Украине появится первый интернет-портал о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях. Предполагается, что онлайн-ресурс будет содержать самые разнообразные данные, в частности: свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.

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