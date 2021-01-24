Представитель МИД обратился к BBC из-за "русских" Симферополя и Севастополя

В Министерстве иностранных дел Украины обратились через соцсеть к русской службе BBC о недопустимости названия Симферополя и Севастополя роSSийскими городами.

Соответствующую запись спикер МИД Олег Николенко сделал в Твиттере.

"@Bbcrussian, а не распространяйте роSSийские ложные рассказы. Севастополь и Симферополь никогда не были русскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован. Вопросы международного права имеют значение", - написал Николенко.

. @bbcrussian , don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 24, 2021

Отметим, что русская служба BBC на карте протестов в поддержку роSSийского оппозиционера Алексея Навального обозначила Севастополь и Симферополь как роSSийские города, отметив, что РоSSия аннексировала Крым в 2014 году.