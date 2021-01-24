Представитель МИД обратился к BBC из-за "русских" Симферополя и Севастополя
Николенко призвал не распространять роSSийские ложные рассказы.
Фото: facebook Ніколенка
В Министерстве иностранных дел Украины обратились через соцсеть к русской службе BBC о недопустимости названия Симферополя и Севастополя роSSийскими городами.
Соответствующую запись спикер МИД Олег Николенко сделал в Твиттере.
"@Bbcrussian, а не распространяйте роSSийские ложные рассказы. Севастополь и Симферополь никогда не были русскими городами. Крым не аннексирован, а оккупирован. Вопросы международного права имеют значение", - написал Николенко.
Отметим, что русская служба BBC на карте протестов в поддержку роSSийского оппозиционера Алексея Навального обозначила Севастополь и Симферополь как роSSийские города, отметив, что РоSSия аннексировала Крым в 2014 году.
Напомним, в Украине появится первый интернет-портал о ключевых событиях и преступлениях на временно оккупированных территориях. Предполагается, что онлайн-ресурс будет содержать самые разнообразные данные, в частности: свидетельства очевидцев, архивные источники, информацию СМИ, решения и резолюции международных организаций, фото- и видеоматериалы.