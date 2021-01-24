Остановка строительства "Северного потока-2" может привести к судебным искам, - немецкий министр
Остановка проекта нанесла бы ущерб "с точки зрения надежности правовых решений", - считает министр охраны окружающей среды.
Остановка строительства роSSийско-немецкого проекта газопровода “Северный поток-2” на этом этапе может повлечь за собой судебные иски.
Об этом заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце, пишет Укринформ со ссылкой на немецкие СМИ.
"Если бы мы остановили проект сейчас, то ... возможно, подверглись бы судебному процессу", - сказала Шульце.
Она напомнила, что решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад, трубопровод почти готов и утвержден в рамках юридического процесса.
Итак, по мнению политика, остановка проекта нанесла бы ущерб "с точки зрения надежности правовых решений".
Шульце повторила, что в условиях отказа страны от атомной энергетики (до конца 2022 года) и угля (до 2038-го) Германии потребуется природный газ как переходный энергоноситель.
Напомним, из-за ареста роSSийского оппозиционера Алексея Навального Европарламент призывает ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией, в частности по "Северному потоку-2", проект которого Евросоюз должен остановить немедленно.
Ранее роSSийская компания "Газпром" признала, что ей, возможно, придется прекратить или отложить строительство трубопровода из-за сомнительной политической конъюнктуры.
Так, концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2". Это первая немецкая компания, которая оставила проект роSSийского газопровода из-за угрозы санкций со стороны США.