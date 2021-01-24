Остановка строительства "Северного потока-2" может привести к судебным искам, - немецкий министр

Остановка проекта нанесла бы ущерб "с точки зрения надежности правовых решений", - считает министр охраны окружающей среды.

Остановка строительства "Северного потока-2" может привести к судебным искам, - немецкий министр
Свенья Шульце
Фото: eadaily.com:8080

Остановка строительства роSSийско-немецкого проекта газопровода “Северный поток-2” на этом этапе может повлечь за собой судебные иски.

Об этом заявила министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Германии Свенья Шульце, пишет Укринформ со ссылкой на немецкие СМИ.

"Если бы мы остановили проект сейчас, то ... возможно, подверглись бы судебному процессу", - сказала Шульце.

Она напомнила, что решение о строительстве трубопровода было принято много лет назад, трубопровод почти готов и утвержден в рамках юридического процесса.

Итак, по мнению политика, остановка проекта нанесла бы ущерб "с точки зрения надежности правовых решений".

Шульце повторила, что в условиях отказа страны от атомной энергетики (до конца 2022 года) и угля (до 2038-го) Германии потребуется природный газ как переходный энергоноситель.

Напомним, из-за ареста роSSийского оппозиционера Алексея Навального Европарламент призывает ЕС и его государства-члены критически пересмотреть сотрудничество с Россией, в частности по "Северному потоку-2", проект которого Евросоюз должен остановить немедленно.

Ранее роSSийская компания "Газпром" признала, что ей, возможно, придется прекратить или отложить строительство трубопровода из-за сомнительной политической конъюнктуры.

Так, концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2". Это первая немецкая компания, которая оставила проект роSSийского газопровода из-за угрозы санкций со стороны США.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В "Слуге народа" сообщили, когда Рада будет голосовать за закон о референдумеВ "Слуге народа" сообщили, когда Рада будет голосовать за закон о референдуме
Лидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономикиЛидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономики
Директором Нацразведки США впервые станет женщинаДиректором Нацразведки США впервые станет женщина
ОБСЕ насчитала за выходные 91 нарушение перемирия на ДонбассеОБСЕ насчитала за выходные 91 нарушение перемирия на Донбассе
В роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного КрымаВ роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
Великобритании еще очень далеко до ослабления карантина, - министр здравоохраненияВеликобритании еще очень далеко до ослабления карантина, - министр здравоохранения
Порошенко: ни одна империя не сможет нас разделитьПорошенко: ни одна империя не сможет нас разделить
Гражданину Армении дали 8 лет за нападение на сотрудника Администрации Президента, умершего после этогоГражданину Армении дали 8 лет за нападение на сотрудника Администрации Президента, умершего после этого
Министр Чернышов сообщил, что неизвестные звонят от его имени и просят деньгиМинистр Чернышов сообщил, что неизвестные звонят от его имени и просят деньги
"Слуга народа" Мошенец предположила, что коронавирус может быть биологическим оружием"Слуга народа" Мошенец предположила, что коронавирус может быть биологическим оружием
Шмыгаль: Украина может получить в рамках COVAX три различные вакциныШмыгаль: Украина может получить в рамках COVAX три различные вакцины
В МВФ обеспокоены "ручным управлением" ценами на газ для населения в Украине, - министр финансовВ МВФ обеспокоены "ручным управлением" ценами на газ для населения в Украине, - министр финансов
Степанов: после локдауна Украина может вернуться к адаптивному карантинуСтепанов: после локдауна Украина может вернуться к адаптивному карантину
Подаренная Лаврову украинская икона может стоить 12,5 млн евро, - СМИПодаренная Лаврову украинская икона может стоить 12,5 млн евро, - СМИ
Неизвестные распространяют фейковый номер министра экономразвития Петрашко с просьбой перезвонить емуНеизвестные распространяют фейковый номер министра экономразвития Петрашко с просьбой перезвонить ему
Последние новости
Подгружаем последние новости