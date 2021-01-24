Великобритании еще очень далеко до ослабления карантина, - министр здравоохранения

Мэттью Хэнкок заявил о давлении на Национальную службу здравоохранения.

Великобритании еще очень далеко до ослабления карантина, - министр здравоохранения
Метью Генкок
Фото: health.24tv.ua

Великобритания все еще далека от возможности ослабить национальный карантин, несмотря на то, что ограничения снижают уровень заболеваемости коронавирусом.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Мэттью Хэнкок, пишет reuters.com.

"Есть первые доказательства того, что локдаун уменьшает количество случаев (ковида, - ред.). Но нам еще очень далеко на самом деле до низкого уровня, поскольку уровень заболеваемости был невероятно высоким, и вы видите давление на Национальную службу здравоохранения", - сказал он.

Напомним, британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что обнаруженный в начале января британский вариант коронавируса не только быстрее передается, но и, возможно, более опасный.

В то же время трое экспертов, консультирующих правительство, высказали сомнения в этом.

Завтра, 25 января, британское правительство рассмотрит возможность введения более жесткого карантина для тех, кто прибывает в страну. Предусматривается введение требования 10-дневного карантина прибывших в отелях при аэропортах.

За соблюдением карантина предлагается следить с помощью GPS и технологий распознавания лица, а плату за размещение в гостиницах взимать с самих изолированных.

На сегодня в стране зафиксировано 3 617 459 случаев COVID-19, умерло 97 329 человек.

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