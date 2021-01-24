Явка избирателей в Конотопе по состоянию на 13:00 составила 14,35%

Сейчас зафиксировано 7 нарушений избирательного законодательства, составлены протоколы.

Явка избирателей в Конотопе по состоянию на 13:00 составила 14,35%
Фото: ЧЕСНО

В Конотопе на Сумщине на повторном голосовании за мэра явка избирателей по состоянию на 13:00 14,35%.

Об этом в соцсети Facebook написало движение ЧЕСНО.

Сейчас зафиксировано 7 нарушений избирательного законодательства, составлены протоколы.

На избирательном участке № 590780 пьяный избиратель порвал бюллетень - это зафиксировала полиция.

Фото: ЧЕСНО

Фото: ЧЕСНО

Фото: ЧЕСНО

Напомним, в 13 областях сегодня проходят повторные местные выборы.

Выбирают депутатов городского (1 человек), поселковых (13 человек) и сельских (40 человек) советов. Кроме того, выбирают мэра Конотопа (Сумская область), председателя Брошнев-Осадского поселкового совета (Ивано-Франковская область), а также председателей Улановского (Винницкая область) и Мурованского (Львовская область) сельских советов.

Отметим, в ноябре стало известно, что победитель выборов мэра Конотопа 25 октября Александр Луговой умер, поэтому город повторно выбирает руководителя.

Сейчас на должность претендует семь кандидатов.

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