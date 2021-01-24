Белорусы вышли на воскресные акции по поддержке политзаключенных

Люди, в частности, поддерживают Игоря Лосика, который голодает уже 6-ю неделю.

Белорусы вышли на воскресные акции по поддержке политзаключенных

В воскресенье, 24 января, белорусы устраивают воскресные акции в поддержку политических заключенных.

Об этом пишет Телеграм-канал NEXTA.

“В районе Ангарской жители Минска прошлись маршем по окрестностям, а в Гродно и Солигорске протестующие выстроились в цепи солидарности", - говорится в сообщении.

Участники акций требуют свободы для всех несправедливо осужденных белорусов, которые находятся за решеткой.

В частности, они поддерживают блогера Игоря Лосика, который голодает уже шестую неделю подряд, протестуя против предварительного заключения.

Лосика задержали 25 июня 2020 года. Его обвиняют в использовании Telegram-канала для "подготовки к нарушению общественного порядка" накануне президентских выборов 9 августа. Парню грозит до восьми лет тюрьмы.

В свою очередь, издание tut.by со ссылкой на правозащитников сообщило о задержании вчера по меньшей мере 150 человек.

Напомним, в субботу, 23 января белорусы объединялись в цепи солидарности с политзаключенными.

Масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который победил на президентских выборах, вспыхнули в Беларуси 9 августа 2020 года. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях.

Протесты сопровождаются жестким насилием силовиков. Несколько митингующих погибли, десятки - пострадали. Тысячи протестующих задержали, часть из них - арестовали.

Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе Украиной.

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