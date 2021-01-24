Португалия выбирает президента, несмотря на национальный локдаун

Действующий президент призвал избирателей поддержать его, чтобы избежать второго тура.

Фото: ЕРА/UPG

Сегодня, 24 января, в Португалии, несмотря на увеличение количества больных коронавирусом, проходят президентские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на СМИ .

Действующий президент, правоцентрист Марсело Ребелу де Соуза призвал избирателей поддержать его, чтобы избежать второго тура выборов.

Фото: ЕРА/UPG

Это, по его словам, "пощадит португальский народ от растяжения выборов на три важнейшие недели" - время, которое можно было бы потратить на замедление пандемии, заявил бывший министр и соучредитель правоцентристской Социал-демократической партии (PSD).

Хотя нынешние опросы общественного мнения прогнозируют, что 72-летний президент наберет до 70% голосов избирателей, меньшая явка может повлиять на эти предположения.

Фото: ЕРА/UPG

Президенты Португалии имеют полномочия распускать парламент и требовать новых выборов.

Исторически все четверо президентов после окончания диктатуры Португалии в 1976 году были переизбраны на второй срок.

Напомним, 11 января власти Португалии объявили о введении жесткого локдауна из-за третьей волны коронавируса COVID-19.

12 января стало известно, что президент Португалии Марселу Ребелу где Соза получил позитивный тест на коронавирус. Симптомов болезни у президента нету.

По последним данным, в Португалии с населением 10,8 млн человек количество зафиксированных случаев ковида составляет 624 469, умерло 10 194 человек.