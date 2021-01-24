Португалия выбирает президента, несмотря на национальный локдаун

Действующий президент призвал избирателей поддержать его, чтобы избежать второго тура.

Фото: ЕРА/UPG

Сегодня, 24 января, в Португалии, несмотря на увеличение количества больных коронавирусом, проходят президентские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на СМИ.

Действующий президент, правоцентрист Марсело Ребелу де Соуза призвал избирателей поддержать его, чтобы избежать второго тура выборов.

Фото: ЕРА/UPG

Это, по его словам, "пощадит португальский народ от растяжения выборов на три важнейшие недели" - время, которое можно было бы потратить на замедление пандемии, заявил бывший министр и соучредитель правоцентристской Социал-демократической партии (PSD).

Хотя нынешние опросы общественного мнения прогнозируют, что 72-летний президент наберет до 70% голосов избирателей, меньшая явка может повлиять на эти предположения.

Фото: ЕРА/UPG

Президенты Португалии имеют полномочия распускать парламент и требовать новых выборов.

Исторически все четверо президентов после окончания диктатуры Португалии в 1976 году были переизбраны на второй срок.

Напомним, 11 января власти Португалии объявили о введении жесткого локдауна из-за третьей волны коронавируса COVID-19.

12 января стало известно, что президент Португалии Марселу Ребелу где Соза получил позитивный тест на коронавирус. Симптомов болезни у президента нету.

По последним данным, в Португалии с населением 10,8 млн человек количество зафиксированных случаев ковида составляет 624 469, умерло 10 194 человек.

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