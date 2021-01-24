Британцы снимут сериал о Борисе Джонсоне и первой волне пандемии ковида

Шоу расскажет о том, как премьер-министр "вел страну в эти беспрецедентные времена".

Британцы снимут сериал о Борисе Джонсоне и первой волне пандемии ковида
Борис Джонсон
Фото: bbc.com

В Великобритании телекомпания Sky снимет 5-серийный драматический сериал "Этот величественный остров" ( "This Sceptred Isle") о реакции британского правительства на первую волну пандемии ковида в 2020 году.

Об этом пишет variety.com.

Режиссером проекта является Майкл Уинтерботтом.

"Первая волна пандемии коронавируса запомнится навсегда. Время, когда страна объединилась, чтобы бороться с невидимым врагом. Мы собрали правдивые истории - от истории Бориса Джонсона на Даунинг стрит, 10 (помещение британского правительства) до работников «на передовой» по всей стране - хроники попыток ученых, врачей, работников домов престарелых и политиков защитить нас от вируса", - сказал он.

Шоу обещает рассказать о наиболее катастрофических событиях, которые пришлось пережить Соединенному Королевству, и о том, как премьер-министр "вел страну в эти беспрецедентные времена".

Также сериал сконцентрируется на последствиях вируса и том, как британские медики боролись с пандемией.

Он будет основан на показаниях очевидцев - членов правительства, представителей Министерства здравоохранения, Научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE), а также медицинских учреждений.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сыграет популярный британский актер, режиссер, сценарист и продюсер Кеннет Брана.

Сериал выйдет на малые экраны осенью 2022-го года.

Напомним, Борис Джонсон переболел коронавирусом весной 2020 года.

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