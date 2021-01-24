Советник Зеленского по экономическим вопросам: 2021-й будет для Украины годом экономического роста

В 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться, благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ.

Об этом заявил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщила пресс-служба ОПУ.

Росту может способствовать выполнение Украиной "домашнего задания" по улучшению инвестиционного климата и реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций.

"Если говорить вообще о 2021 годе, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", - отметил он.

Советник отметил, что Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках, и любые изменения там сразу сказываются на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинская.

"Но ожидания на 2021-й год положительные", - сказал Олег Устенко.

По его словам, в последние месяцы на внешних рынках росли цены на те сырьевые группы, которые экспортирует Украина, в частности, металлы и продукцию сельского хозяйства, и есть ожидания, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.

Во-вторых, как отметил Олег Устенко, улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках.

"После окончания избирательной кампании в США и до недавней инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пошли в рост все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. Вообще международные рынки выросли более, чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций", - отметил он.

В то же время наше государство должно серьезно подойти к выполнению своего "домашнего задания", в частности, в части создания качественного инвестклимата, защиты права собственности, улучшения судебной системы и тому подобное, добавил Устенко.

"Третий важный стимул для экономического развития - это Национальный банк, который, как я предполагаю, будет продолжать относительно мягкую монетарную политику. На прошлой неделе монетарный совет НБУ оставил учетную ставку без изменений. Она остается на исторически низком уровне за все время независимости - 6%. Это означает, что экономика кредитуется под 10-12% с возможным трендом на уменьшение кредитной ставки. Это будет дополнительным стимулом для экономического роста в этом году", - рассказал Олег Устенко.

Еще одним дополнительным импульсом для экономического роста, по словам советника Президента, могут быть государственные программы стимулирования экономики, такие как "Большая стройка", и сооружение крупных инфраструктурных объектов, ведь это способствует появлению рабочих мест, поддерживает отечественное машиностроение и др.

"Кроме того, есть прогноз, что в 2021 году мир выйдет из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Украина начнет получать вакцину. Постоянно ведутся переговоры со стороны Минздрава, Президент Украины общается с лидерами иностранных государств о возможности получения Украиной вакцины, и есть надежда, что это будет реализовано достаточно быстро", - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ключевыми приоритетами Украины во внешней экономике поддержку бизнеса, обеспечение безопасности страны и построение синергии с украинцами из-за рубежа.