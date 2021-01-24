Советник Зеленского по экономическим вопросам: 2021-й будет для Украины годом экономического роста

Экономика начнет восстанавливаться, благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ, считает Олег Устенко.

Советник Зеленского по экономическим вопросам: 2021-й будет для Украины годом экономического роста
Фото: Макс Требухов

В 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться, благодаря положительным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике НБУ.

Об этом заявил советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, сообщила пресс-служба ОПУ.

Росту может способствовать выполнение Украиной "домашнего задания" по улучшению инвестиционного климата и реализация шагов по стимулированию внутренних инвестиций.

"Если говорить вообще о 2021 годе, мы ожидаем, что это будет год экономического роста, год постепенного восстановления и всей глобальной экономики, и, конечно, украинской экономики", - отметил он.

Советник отметил, что Украина в значительной степени зависит от ситуации на внешних рынках, и любые изменения там сразу сказываются на всех так называемых малых открытых экономиках, к которым относится и украинская.

"Но ожидания на 2021-й год положительные", - сказал Олег Устенко.

По его словам, в последние месяцы на внешних рынках росли цены на те сырьевые группы, которые экспортирует Украина, в частности, металлы и продукцию сельского хозяйства, и есть ожидания, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.

Во-вторых, как отметил Олег Устенко, улучшилась ситуация и на мировых финансовых рынках.

"После окончания избирательной кампании в США и до недавней инаугурации 46-го президента США Джо Байдена пошли в рост все фондовые рынки, а это значит, что и кредиторы, и инвесторы начали проявлять активность. Вообще международные рынки выросли более, чем на 15% за это время. Это означает, что инвесторы, которые ранее искали "тихие гавани", сейчас начинают искать возможности для инвестирования. Это означает, что Украина, которая находится в группе стран с развивающимися рынками, может уже активно конкурировать за ресурс и рассчитывать на глобальный заход инвестиций", - отметил он.

В то же время наше государство должно серьезно подойти к выполнению своего "домашнего задания", в частности, в части создания качественного инвестклимата, защиты права собственности, улучшения судебной системы и тому подобное, добавил Устенко.

"Третий важный стимул для экономического развития - это Национальный банк, который, как я предполагаю, будет продолжать относительно мягкую монетарную политику. На прошлой неделе монетарный совет НБУ оставил учетную ставку без изменений. Она остается на исторически низком уровне за все время независимости - 6%. Это означает, что экономика кредитуется под 10-12% с возможным трендом на уменьшение кредитной ставки. Это будет дополнительным стимулом для экономического роста в этом году", - рассказал Олег Устенко.

Еще одним дополнительным импульсом для экономического роста, по словам советника Президента, могут быть государственные программы стимулирования экономики, такие как "Большая стройка", и сооружение крупных инфраструктурных объектов, ведь это способствует появлению рабочих мест, поддерживает отечественное машиностроение и др.

"Кроме того, есть прогноз, что в 2021 году мир выйдет из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Украина начнет получать вакцину. Постоянно ведутся переговоры со стороны Минздрава, Президент Украины общается с лидерами иностранных государств о возможности получения Украиной вакцины, и есть надежда, что это будет реализовано достаточно быстро", - отметил он.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ключевыми приоритетами Украины во внешней экономике поддержку бизнеса, обеспечение безопасности страны и построение синергии с украинцами из-за рубежа.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В "Слуге народа" сообщили, когда Рада будет голосовать за закон о референдумеВ "Слуге народа" сообщили, когда Рада будет голосовать за закон о референдуме
Лидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономикиЛидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономики
Директором Нацразведки США впервые станет женщинаДиректором Нацразведки США впервые станет женщина
ОБСЕ насчитала за выходные 91 нарушение перемирия на ДонбассеОБСЕ насчитала за выходные 91 нарушение перемирия на Донбассе
В роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного КрымаВ роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
Заявление Кремля об отходе Украины от "Минска" - попытка оправдать собственную агрессивную политику, - МИДЗаявление Кремля об отходе Украины от "Минска" - попытка оправдать собственную агрессивную политику, - МИД
Резников: в законопроекте о госполитике переходного периода не будет понятия "коллаборант"Резников: в законопроекте о госполитике переходного периода не будет понятия "коллаборант"
Видеоконференцию советников лидеров "нормандской четверки" перенесли из-за трагедии в ХарьковеВидеоконференцию советников лидеров "нормандской четверки" перенесли из-за трагедии в Харькове
ЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы УкраиныЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы Украины
Украинская делегация на январской сессии ПАСЕ будет не в полном составеУкраинская делегация на январской сессии ПАСЕ будет не в полном составе
Порошенко: президентство Байдена открывает для Украины новые возможностиПорошенко: президентство Байдена открывает для Украины новые возможности
У Зеленского заявили, что увольнение Немилостивого - это только началоУ Зеленского заявили, что увольнение Немилостивого - это только начало
США останутся непоколебимыми в своей поддержке Украины, - и.о. посла СШАСША останутся непоколебимыми в своей поддержке Украины, - и.о. посла США
Правительство не будет повышать тарифы до конца отопительного сезона, - КличкоПравительство не будет повышать тарифы до конца отопительного сезона, - Кличко
Постпред Зеленского: пока мы не видим, чтобы РоSSия готовила наступление из КрымаПостпред Зеленского: пока мы не видим, чтобы РоSSия готовила наступление из Крыма
Последние новости
Подгружаем последние новости