Оккупанты стреляли у Опытного, Гнутово и Южного

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Оккупанты стреляли у Опытного, Гнутово и Южного
Фото: ua.112.ua

За прошедшие сутки, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Неподалеку Гнутово враг открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Вблизи Водяного на Приазовье роSSийско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

У Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 22 января на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня.

21 января в результате снайперского огня в зоне боевых действий был убит старший матрос Александр Отрепьев.

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