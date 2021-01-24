Оккупанты стреляли у Опытного, Гнутово и Южного
Боевых потерь среди наших защитников нет.
За прошедшие сутки, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня.
Об этом сообщила пресс-служба ООС.
Вблизи населенного пункта Южное вооруженные формирования РФ вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Неподалеку Гнутово враг открывал огонь в сторону украинских позиций, используя ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.
Вблизи Водяного на Приазовье роSSийско-оккупационные войска вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
У Опытного вооруженные формирования РФ применяли ручной противотанковый гранатомет.
Боевых потерь среди наших защитников нет.
С начала текущих суток, 24 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, 22 января на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня.
21 января в результате снайперского огня в зоне боевых действий был убит старший матрос Александр Отрепьев.