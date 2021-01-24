В Ровно неизвестные повредили офис «ЕС», в партии это связывают с борьбой против незаконных пристроек

Офис партии «Европейской Солидарности» в Ровно повредили неизвестные, разбив окно. Об этом сообщает Ровенская партийная организация в Facebook. Партийцы связывают это нападение с позицией депутатов от « ЕС » по поводу незаконных пристроек в городе.

«Принципиальность не остановишь камнем. Только депутаты Ровенского городского совета от «Европейской Солидарности» выразили категорическую позицию и взялись за налаживание ситуации с незаконными пристройками - и вот имеем реакцию», - написали в « ЕС ».

«Так сейчас выглядит витрина городского офиса «Европейской Солидарности». Мы не знаем сейчас, что именно произошло и кто это сделал. Выяснять это будет полиция. Но причинно-следственная связь очевидна: последние два дня напряженная ситуация с демонтажем незаконно возведенной достройки на одной из центральных улиц города. Депутаты горсовета от «Европейской Солидарности» не стояли в стороне от этого беззакония и активно подключились к тому, чтобы достройка, которая сделана без каких-либо разрешений и документов, была демонтирована. Есть все основания связывать этот процесс и как его следствие (вероятно, только первое предупреждение) - разбит офис», - предполагают в парторганизации.