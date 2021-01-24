Мэр Парижа и известный французский футболист поддержали украинца, жестоко избитого в Париже

Призыв украинских дипломатов поддержать Юрия и его семью в твиттере поддержали ключевые французские политики, общественные деятели и знаменитости.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила поддержку украинскому подростку, который подвергся жестокому нападению в центре Парижа.

"Крайне поражена невероятной агрессией по отношению к юному Юрию. Виновных нужно найти и судить. Вся моя поддержка ему и его семье", - написала Идальго в твиттере.

Extr?mement choqu?e par l’agression inou?e du jeune Yuriy. Les responsables doivent ?tre retrouv?s et jug?s.
Tout mon soutien ? lui et ? sa famille. pic.twitter.com/ms09Ix0CKs

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 23, 2021

В защиту украинского подростка также выступил известный французский футболист, нападающий сборной Франции и испанского клуба "Барселона" Антуан Гризманн.

"Событие, с которым нельзя мириться. Силы тебе, Юрий, и хорошего восстановления", - написал он в твиттере.

Призыв украинских дипломатов поддержать Юрия и его семью в твиттере поддержали ключевые французские политики, общественные деятели и знаменитости, в частности, министр внутренних дел Жеральд Дарманьян.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко поблагодарил их за поддержку.

Украинские дипломаты находятся в контакте с семьей украинского подростка, следователями.

Как сообщил во время встречи с украинским консулом заведующий реанимационным отделением госпиталя Некер, состояние Юрия тяжелое, но есть положительная динамика. Врачи планируют начать процесс вывода из искусственной комы для дальнейшей реабилитации.

Ранее представители украинской общины во Франции сообщили, что 15 января на 14-летнего Юрия напали неподалеку Эйфелевой башни. Группа неизвестных атаковала компанию студентов колледжа с металлическими палками, битами и ножами. Все, кроме Юрия, скрылись. Парень находится в реанимации, у него множественные переломы и ранения от ножа.

Украинские дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранительными органами в расследовании избиения украинца.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В "Слуге народа" сообщили, когда Рада будет голосовать за закон о референдумеВ "Слуге народа" сообщили, когда Рада будет голосовать за закон о референдуме
Лидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономикиЛидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономики
Директором Нацразведки США впервые станет женщинаДиректором Нацразведки США впервые станет женщина
ОБСЕ насчитала за выходные 91 нарушение перемирия на ДонбассеОБСЕ насчитала за выходные 91 нарушение перемирия на Донбассе
В роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного КрымаВ роSSийской "Лиге смеха" примут участие команды из "ДНР" и оккупированного Крыма
Блок рекламы


Похожие новости
Совет Парижа оштрафовали на 90 000 евро из-за большого количества женщин на руководящих должностяхСовет Парижа оштрафовали на 90 000 евро из-за большого количества женщин на руководящих должностях
Денисова встретилась с освобожденными из плена в Ираке украинцамиДенисова встретилась с освобожденными из плена в Ираке украинцами
Глава пограничной службы Португалии ушла в отставку после гибели украинца в аэропорту ЛиссабонаГлава пограничной службы Португалии ушла в отставку после гибели украинца в аэропорту Лиссабона
В РФ украинского экс-футболиста Василенко осудили на 12 лет "за шпионаж"В РФ украинского экс-футболиста Василенко осудили на 12 лет "за шпионаж"
В Париже правоохранители применили слезоточивый газ на митинге против закона "о глобальной безопасности"В Париже правоохранители применили слезоточивый газ на митинге против закона "о глобальной безопасности"
В МОН Украины поддержали авторов учебника химии, которые советуют лечить рак содойВ МОН Украины поддержали авторов учебника химии, которые советуют лечить рак содой
Советник Авакова рассказал, что грозит украинцам, которые не заплатят штраф за отсутствие маскиСоветник Авакова рассказал, что грозит украинцам, которые не заплатят штраф за отсутствие маски
В Париже со слезоточивым газом выселили нелегальный лагерь мигрантовВ Париже со слезоточивым газом выселили нелегальный лагерь мигрантов
В СНБО заявили, что карантин выходного дня уменьшил контакты между украинцамиВ СНБО заявили, что карантин выходного дня уменьшил контакты между украинцами
Венгрия ограничила въезд украинцамВенгрия ограничила въезд украинцам
Последние новости
Подгружаем последние новости