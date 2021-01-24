Мэр Парижа и известный французский футболист поддержали украинца, жестоко избитого в Париже

Призыв украинских дипломатов поддержать Юрия и его семью в твиттере поддержали ключевые французские политики, общественные деятели и знаменитости.

Мэр Парижа Анн Идальго выразила поддержку украинскому подростку, который подвергся жестокому нападению в центре Парижа.

"Крайне поражена невероятной агрессией по отношению к юному Юрию. Виновных нужно найти и судить. Вся моя поддержка ему и его семье", - написала Идальго в твиттере .

Extr?mement choqu?e par l’agression inou?e du jeune Yuriy. Les responsables doivent ?tre retrouv?s et jug?s.

Tout mon soutien ? lui et ? sa famille. pic.twitter.com/ms09Ix0CKs — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 23, 2021

В защиту украинского подростка также выступил известный французский футболист, нападающий сборной Франции и испанского клуба "Барселона" Антуан Гризманн.

"Событие, с которым нельзя мириться. Силы тебе, Юрий, и хорошего восстановления", - написал он в твиттере .

Призыв украинских дипломатов поддержать Юрия и его семью в твиттере поддержали ключевые французские политики, общественные деятели и знаменитости, в частности, министр внутренних дел Жеральд Дарманьян.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко поблагодарил их за поддержку.

Украинские дипломаты находятся в контакте с семьей украинского подростка, следователями.

Как сообщил во время встречи с украинским консулом заведующий реанимационным отделением госпиталя Некер, состояние Юрия тяжелое, но есть положительная динамика. Врачи планируют начать процесс вывода из искусственной комы для дальнейшей реабилитации.

Ранее представители украинской общины во Франции сообщили, что 15 января на 14-летнего Юрия напали неподалеку Эйфелевой башни. Группа неизвестных атаковала компанию студентов колледжа с металлическими палками, битами и ножами. Все, кроме Юрия, скрылись. Парень находится в реанимации, у него множественные переломы и ранения от ножа.

Украинские дипломаты взаимодействуют с французскими правоохранительными органами в расследовании избиения украинца.