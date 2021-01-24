Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального

В конце акции произошел конфликт, который прекратила полиция.

Фото: Lb.ua

Днем 23 января активисты пришли под посольство РоSSийской Федерации на Воздухофлотском проспекте в Киеве. Участники акции выразили поддержку арестованному в РоSSии оппозиционному политику Алексею Навальному.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Как сообщает корреспондент LB.ua, в конце акции произошел конфликт. Правоохранители его прекратили.

К активистам, которые держали в руках плакаты, подошли около двух десятков мужчин. Они срывали плакаты, а также вырывали их из рук участников акции.

Прибывшие заявляли, что Навальный якобы поддерживал аннексию Крыма. Произошел спор, который перерос в потасовку.

Впоследствии полиция оттеснила противников митинга.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

В столичной полиции сообщают, что после завершения акции заявлений или сообщений о событиях в полицию не поступало.

Напомним, в РоSSии проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц по возвращении в РоSSию. Он находится под угрозой тюремного заключения.

По состоянию на 19:15 сообщают о более 2 тыс. задержанных в около 40 городах РФ. Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.

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