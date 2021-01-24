Активисты пришли под посольство РФ в Киеве, чтобы поддержать Навального
В конце акции произошел конфликт, который прекратила полиция.
Днем 23 января активисты пришли под посольство РоSSийской Федерации на Воздухофлотском проспекте в Киеве. Участники акции выразили поддержку арестованному в РоSSии оппозиционному политику Алексею Навальному.
Как сообщает корреспондент LB.ua, в конце акции произошел конфликт. Правоохранители его прекратили.
К активистам, которые держали в руках плакаты, подошли около двух десятков мужчин. Они срывали плакаты, а также вырывали их из рук участников акции.
Прибывшие заявляли, что Навальный якобы поддерживал аннексию Крыма. Произошел спор, который перерос в потасовку.
Впоследствии полиция оттеснила противников митинга.
В столичной полиции сообщают, что после завершения акции заявлений или сообщений о событиях в полицию не поступало.
Напомним, в РоSSии проходят акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, задержанного на месяц по возвращении в РоSSию. Он находится под угрозой тюремного заключения.
По состоянию на 19:15 сообщают о более 2 тыс. задержанных в около 40 городах РФ. Больше всего задержанных в Москве и Санкт-Петербурге.