Сегодня оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня

Стреляли возле Южного, Водяного и в пригороде Авдеевки.

Сегодня, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от Южного, роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Гнутово враг дважды открывал огонь в сторону украинских позиций, используя оружие разных видов - ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник вел огонь из станкового противотанкового гранатомета, а у Опытного - из ручного противотанкового гранатомета.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ . Боевых потерь среди наших защитников нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня.

21 января в результате снайперского огня в зоне боевых действий был убит старший матрос Александр Отрепьев