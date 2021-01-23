Еще 51 украинский военнослужащий заболел ковидом

По состоянию на сегодня, 23 января, в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 751 человек.

Еще 51 украинский военнослужащий заболел ковидом
Фото: ukrinform.ua

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрирован 51 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек.

По состоянию на сегодня, 23 января, в Вооруженных Силах Украины коронавирусом болеет 751 человек.

Всего за время пандемии выздоровели - 14 432 человека, летальных случаев - 39.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 128 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 18 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки, 22 января, в Украине обнаружено 4 928 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 166 детей и 261 медработник. За минувшие сутки госпитализированы 1 862 человека, зафиксировано 116 летальных случаев.

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