Количество задержанных во время акций в поддержку Навального в РоSSии превысило 1000 человек

Задолго до начала акции в Москве на Пушкинской площади столицы РоSSии задержали мужчину с табличкой "Я не боюсь". Вокруг площади с вечера пятницы стоят ограждения, много полиции и спецтехники, в том числе автозаки.
Во время акции в Благовещенске силовики задержали по меньшей мере 10 человек, среди них подросток и журналист Андрей Афанасьев.
В Хабаровске силовикам дали команду "Хватать всех подряд!". После этого ОМОН начал массовые задержания.
В Новосибирске в акции принимают участие четыре тысячи человек, сообщает "Тайга.инфо". ОМОН начинает делить людей на квадраты, к площади подъехал автозак.
Обновление 12:01. РоSSийские СМИ сообщили о колонне бронетехники, которая двигалась в сторону Москвы.
"Корреспондент "Медузы" заметил колонну бронетехники, которая двигалась в сторону Москвы по Горьковскому шоссе около 10 утра", - пишет meduza.io.
Фото: meduza.io
Обновление 14:21. Как пишет rbc.ua, уже задержаны 237 человек в 28 городах. Больше всего задержаний произошло в Новосибирске - 56.
При этом задержания происходят с применением силы. Одному из демонстрантов после столкновения с силовиками была оказана медицинская помощь.
Силовики так избили участника акции в Новосибирске, что ему срочно необходима медицинская помощь.
Обновление 15:35. Количество задержанных возросло до 1090 человек, сообщили в ОВД-Инфо.
Напомним, роSSийского оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали сразу после прилета из Германии, где он проходил многомесячное лечение после отравления "Новичком". Он провел ночь в полицейском участке, адвокатов к нему не пустили. Также задержали 68 человек, которые встречали оппозиционера и проводили мероприятия в его поддержку.
На следующий день политика арестовали на 30 суток по обвинению в нарушении правил отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".
По данным Bloomberg, Навального могут посадить на 13,5 лет.