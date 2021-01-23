Количество задержанных во время акций в поддержку Навального в РоSSии превысило 1000 человек

Задержаны 1090 минитгувальникив.

Фото: dw.com Акция в Хабаровске

В РоSSии сегодня, 23 января, начались акции в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных.

Об этом пишет Немецкая волна.

Поводом стал арест оппозиционера, который вернулся после лечения на родину из Германии.

Протесты должны пройти в более 40 роSSийских городах.

Во Владивостоке бойцы ОМОНа начали жесткий разгон участников акции.

А вот так силовики разгоняют людей, несогласных с тем, что их обворовывает плешивый дед pic.twitter.com/nbgjSWuTP0 — Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021

Возле «Версаля» жёсткие задержания. Горожан скручивают и уводят люди в камуфляже. pic.twitter.com/UbZieS8NPs — Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021

Задолго до начала акции в Москве на Пушкинской площади столицы РоSSии задержали мужчину с табличкой "Я не боюсь". Вокруг площади с вечера пятницы стоят ограждения, много полиции и спецтехники, в том числе автозаки.

Во время акции в Благовещенске силовики задержали по меньшей мере 10 человек, среди них подросток и журналист Андрей Афанасьев.

В Хабаровске силовикам дали команду "Хватать всех подряд!". После этого ОМОН начал массовые задержания.

В Новосибирске в акции принимают участие четыре тысячи человек, сообщает "Тайга.инфо". ОМОН начинает делить людей на квадраты, к площади подъехал автозак.

Обновление 12:01. РоSSийские СМИ сообщили о колонне бронетехники, которая двигалась в сторону Москвы.

"Корреспондент "Медузы" заметил колонну бронетехники, которая двигалась в сторону Москвы по Горьковскому шоссе около 10 утра", - пишет meduza.io.

Фото: meduza.io

Обновление 14:21. Как пишет rbc.ua, уже задержаны 237 человек в 28 городах. Больше всего задержаний произошло в Новосибирске - 56.

При этом задержания происходят с применением силы. Одному из демонстрантов после столкновения с силовиками была оказана медицинская помощь.

Силовики так избили участника акции в Новосибирске, что ему срочно необходима медицинская помощь.



Видео: Новосибирск ЧП pic.twitter.com/SuBmYbH60b — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Обновление 15:35. Количество задержанных возросло до 1090 человек, сообщили в ОВД-Инфо.

Напомним, роSSийского оппозиционера Алексея Навального 17 января задержали сразу после прилета из Германии, где он проходил многомесячное лечение после отравления "Новичком". Он провел ночь в полицейском участке, адвокатов к нему не пустили. Также задержали 68 человек, которые встречали оппозиционера и проводили мероприятия в его поддержку.

На следующий день политика арестовали на 30 суток по обвинению в нарушении правил отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".

По данным Bloomberg, Навального могут посадить на 13,5 лет.