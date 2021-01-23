СБУ разоблачила агента спецслужб РоSSии, который должен был провоцировать "тарифный майдан" (обновлено)
Вражеским агентом оказался сепаратист из Геническа Эдуард Коваленко.
СБУ разоблачила агента спецслужб РФ и "МГБ ЛНР", который занимался дестабилизацией ситуации в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Вражеским агентом был житель Херсонщины, который также возглавлял одну из пророSSийских партий.
"Служба безопасности Украины разоблачила и задокументировала противоправную деятельность жителя Херсонщины, который входит в агентурный аппарат ФСБ РФ и аффилированное с ней так называемое "МГБ ЛНР"", - говорится в сообщении.
В январе 2021 года он получил задание распространять и организовывать протестные акции, в частности, для нагнетания "тарифного майдана".
Ранее, по указанию ФСБ, фигурант встречался с так называемым главой "Республики Крым" С. Аксеновым. Поэтому имел и другую задачу - собирать подписи за восстановление водоснабжения полуострова.
Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.
"Во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 года фигурант был завербован представителем так называемого "МГБ ЛНР" и получил псевдоним "Джигурда"", - добавили в СБУ.
Начато уголовное производство по ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Уголовного кодекса Украины.
Обновление 15:26. Как пишет херсонское издание most.ks.ua, речь идет о сепаратисте из Геническа, бывшем лидере УНА-УНСО Эдуарде Коваленко.
В 2017 году Коваленко получил пять лет тюрьмы за срыв мобилизации.
В конце 2019 года его обменяли на украинских заложников. Позже он вернулся в Украину и даже собирался баллотироваться на местных выборах, но его партия СПАС так никого и не выдвинула.
Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений Cил специальных операций ВСУ, а также представителях местных органов власти.