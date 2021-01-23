СБУ разоблачила агента спецслужб РоSSии, который должен был провоцировать "тарифный майдан" (обновлено)

Вражеским агентом оказался сепаратист из Геническа Эдуард Коваленко.

СБУ разоблачила агента спецслужб РоSSии, который должен был провоцировать "тарифный майдан" (обновлено)
Фото: pravda.com.ua

СБУ разоблачила агента спецслужб РФ и "МГБ ЛНР", который занимался дестабилизацией ситуации в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Вражеским агентом был житель Херсонщины, который также возглавлял одну из пророSSийских партий.

"Служба безопасности Украины разоблачила и задокументировала противоправную деятельность жителя Херсонщины, который входит в агентурный аппарат ФСБ РФ и аффилированное с ней так называемое "МГБ ЛНР"", - говорится в сообщении.

В январе 2021 года он получил задание распространять и организовывать протестные акции, в частности, для нагнетания "тарифного майдана".

Ранее, по указанию ФСБ, фигурант встречался с так называемым главой "Республики Крым" С. Аксеновым. Поэтому имел и другую задачу - собирать подписи за восстановление водоснабжения полуострова.

Кроме этого, он должен был популяризировать сепаратистские настроения и идею автономизации отдельных областей Украины.

"Во время пребывания во временно оккупированном Луганске в мае 2020 года фигурант был завербован представителем так называемого "МГБ ЛНР" и получил псевдоним "Джигурда"", - добавили в СБУ.

Начато уголовное производство по ст. 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" Уголовного кодекса Украины.

Обновление 15:26. Как пишет херсонское издание most.ks.ua, речь идет о сепаратисте из Геническа, бывшем лидере УНА-УНСО Эдуарде Коваленко.

В 2017 году Коваленко получил пять лет тюрьмы за срыв мобилизации.

В конце 2019 года его обменяли на украинских заложников. Позже он вернулся в Украину и даже собирался баллотироваться на местных выборах, но его партия СПАС так никого и не выдвинула.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины задержали жителя Кропивницкого, который по заданию спецслужбы страны-агрессора собирал и передавал информацию о военнослужащих одного из подразделений Cил специальных операций ВСУ, а также представителях местных органов власти.

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