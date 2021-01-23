Белорусы сегодня объединяются в цепи солидарности с политзаключенными

В то же время в центр Минска уже подтягивают спецтехнику.

Фото: скриншот

Сегодня, 23 января, белорусы объединяются в цепи солидарности с политзаключенными.

Об этом информирует Телеграм-канал NEXTA.

"Сегодня в 15:00 вся Беларусь выходит в Цепи Солидарности с политзаключенными. Главное - не бояться и не отступать от народных требований! Нас много. Мы едины. Мы победим", - говорится в сообщении.

Как пишет tut.by, цепи солидарности с самого утра образуют в Минске и других городах страны.

В то же время уже сообщается о спецтехнике в центре белорусской столицы.

Напомним, масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который победил на президентских выборах, вспыхнули в Беларуси 9 августа 2020 года. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях.

Протесты сопровождаются жестким насилием силовиков. Несколько митингующих погибли, десятки - пострадали. Тысячи протестующих задержали, часть из них - арестовали.

Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе Украиной.

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