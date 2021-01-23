Судебные слушания по делу импичмента Трампа начнутся после 8 февраля - Чак Шумер

"Выступления сторон начнутся в один из дней недели, которая начинается 8 февраля".

Судебные слушания по делу импичмента Трампа начнутся после 8 февраля - Чак Шумер
Чак Шумер
Фото: gazettco.com

Верхняя палата Конгресса США начнет судебные слушания по делу об импичменте Дональда Трампа после 8 февраля.

Об этом заявил лидер сенатского большинства Сената США Чак Шумер, пишет Укринформ со ссылкой на корреспондента.

"И менеджерам по импичменту Палаты представителей, и защитникам будет время для составления своих юридических аргументов, как это было во время предыдущих судебных процессов", - пояснил сенатор.

Он отметил, что "выступления сторон начнутся в один из дней недели, которая начинается 8 февраля".

Напомним, Палата представителей США, которую контролируют демократы, в понедельник, 25 января, представит в Сенат обвинительный акт об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу.

13 января Палата представителей США объявила импичмент президенту Дональду Трампу за его роль в подстрекательстве толпы своих сторонников к штурму Капитолия 6 января. Тогда в результате беспорядков погибли 5 человек, в том числе один полицейский.

Полномочия отстранить Трампа от исполнения обязанностей президента на основе импичмента имеет Сенат.

Объявление импичмента лишит Трампа президентских льгот, которые гарантирует ему американское законодательство после ухода с должности.

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