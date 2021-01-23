Оккупанты стреляли около Водяного, Опытного и Шумов

За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 22 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» около Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета. А в районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие. Также неподалеку Опытного оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», рядом с Новолуганским, была зафиксирована работа вражеского снайпера. Вблизи Шумов роSSийско-оккупационные войска выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ . Боевых потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 23 января, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в результате снайперского огня 21 января в зоне боевых действий был убит старший матрос Александр Отрепьев.