Задержан полковник "Альфы", который готовил убийство главы внутренней безопасности СБУ

В заказе убийства подозревают бывшего заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного, его разыскивают.

Полковник "Альфа" СБУ Андрей Расюк задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Об этом в соцсети Facebook сообщил главный редактор издания Цензор Юрий Бутусов.

Он добавил, что в заказе убийства подозревают бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного. "Его ищут, и ему запрещен выезд из страны", - пояснил он.

Нескоромный был назначен Зеленским заместителем главы СБУ и занимал должность с 1 июля по 8 ноября 2019 года, а с 8 ноября по 13 марта 2020 года был первым заместителем главы СБУ - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. "Сейчас он находится в составе СБУ без должности", - добавил Бутусов.

Напомним, в апреле 2020 года генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова задержали за подготовку убийства известного добровольца Адама Осмаева по заказу роSSийских спецслужб.

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