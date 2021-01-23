Накопительную пенсионную систему в Украине могут запустить в 2023 году, - Лазебная

Принять соответствующий закон должны в этом году.

Накопительную пенсионную систему в Украине могут запустить в 2023 году, - Лазебная
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада может принять законопроект о накопительной пенсионной системе в 2021 году, запуск системы возможен с 1 января 2023 года.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сказала в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером, передает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, министерство сегодня работает над принятием закона о введении в Украине накопительной пенсионной системы уже в этом году. Это позволит подготовить все необходимые подзаконные акты и определить, когда будет старт взносов.

"2021 год, я надеюсь, будет годом принятия закона, 2022-й - годом принятия всех необходимых подзаконных актов и подготовки всей инфраструктуры, и 1 января 2023 года станет годом, когда работающие люди, те категории, которые определяет закон, будут откладывать на свои накопительные счета", - сказала Лазебная.

Министр уточнила, что, согласно проекту, накопительная система будет обязательной для людей до 50 лет, а для других она будет добровольной.

Напомним, в ноябре премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство подготовило законопроект о запуске накопительной пенсионной системы с 2021 года.

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