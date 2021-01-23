Иран призвал США вернуться к ядерному соглашению 2015 года

Со своей стороны Иран обещает отменить все меры, которые он принял после отказа Трампа от ядерного соглашения.

Иран призвал США вернуться к ядерному соглашению.2015 года
Мохаммад Джавад Заріф
Фото: Reuters

Иран призвал нового президента США Джо Байдена вернуться к ядерному соглашению 2015 года между Тегераном и мировыми державами.

Об этом сообщает Reuters.

Байден, который вступил в должность 20 января, "может начать со снятия всех санкций, введенных с момента вступления Трампа в должность, и стремиться снова восстановить и соблюдать ядерное соглашение 2015 года, не меняя его кропотливых переговоров. Со своей стороны, Иран отменит все меры, которые он принял после отказа Трампа от ядерного соглашения", - заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу, добавив, что "инициатива возлагается на Вашингтон".

Зариф также заявил, что Иран отдельно от ядерных вопросов готов обсуждать проблемы на Ближнем Востоке.

При предшественнике Байдена Дональде Трампе Вашингтон отказался от сделки, направленной на остановку ядерной программы Ирана, и усилил санкции, пытаясь заставить Тегеран принять участие в переговорах по более широкому соглашению, которое также касалось его программы баллистических ракет.

В Іране 4 января начали процесс обогащения урана до 20% на подземном ядерном объекте в Фордо.

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