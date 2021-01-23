Заявление Кремля об отходе Украины от "Минска" - попытка оправдать собственную агрессивную политику, - МИД

"Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта".

Министерство иностранных дел Украины воспринимает заявление РФ о якобы намерении украинской стороны "отойти от выполнения Минскихих договоренностей" как очередную неудачную попытку оправдать дальнейшую агрессивную политику Кремля в отношении Украины.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил агентству "Интерфакс-Украина".

"В отличие от РоSSийской Федерации, Украина последовательно работает над выполнением Минских договоренностей, а не над их разрушением, прилагает усилия для мирного урегулирования роSSийско-украинского вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях. С нашей стороны предприняты все возможные шаги для выполнения решений прошедшего саммита лидеров "нормандского формата" в Париже как в сфере безопасности, так и на гуманитарном и политическом треках", - сказал Николенко.

Он отметил, что в то же время украинские предложения и инициативы, в том числе и на уровне Трехсторонней контактной группы, блокируются. Совершенно очевидно, что политико-дипломатическое урегулирование нынче не в планах Кремля, подчеркнул спикер.

"Украина не видит никаких признаков того, что РоSSия приняла решение окончательно прекратить конфликт и вывести свои вооруженные силы, наемников и другие незаконные вооруженные формирования из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Зато РоSSия продолжает политику затягивания мирного процесса под разными предлогами, разжигая насилие на Донбассе, направляя военные конвои и персонал из-за неконтролируемого участка государственной границы", - отметил Николенко.

Представитель МИД добавил, что Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и ТКГ.

"Требуем от роSSийской стороны прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить Минские договоренности. Украина и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и ТКГ", - сказал он.

Ранее МИД РФ обнародовал заявление, согласно которому нынешнее роSSийское руководство отвергает возможность вовлечения США в "нормандский формат" при администрации Джо Байдена.

"Подключение США (а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания), по замыслу Киева , позволило бы усилить давление на РоSSию ... в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам, то есть в отходе от положений минского комплекса мероприятий, который закреплен резолюцией 2202 ВБ ООН ", - сообщили в роSSийском ведомстве.