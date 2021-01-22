Сенат США утвердил генерала в отставке Лойда Остина на посту главы Пентагона
Остин стал первым афроамериканцем на посту министра обороны США.
Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру генерала Сухопутных сил в отставке Ллойда Остина в должности министра обороны.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
До этого кандидатуру Остина поддержал сенатский комитет по вооруженным силам.
Остин стал первым афроамериканцем на посту главы Пентагона.
Ллойд Остин - выпускник военной академии Вест-Пойнт. Он прошел путь от командира пехотного взвода в Германии до командующего Центральным командованием вооруженных сил США. Согласно американскому законодательству, министром обороны может быть только гражданское лицо. Отставные военные могут занимать эту должность только по истечении семи лет после выхода в отставку из армии.
В виде исключения отставной военный, срок ухода которого из армии составляет менее семи лет, может стать министром обороны только по решению Конгресса. Остин оставил военную службу в 2016 году. Таким образом, решение Палаты представителей и Сената открывает ему путь к министерской должности.
Во вторник в Комитете по вооруженным силам Сената США состоялись слушания по утверждению Остина на пост главы Пентагона, передает "Голос Америки".
В своем выступлении перед законодателями Остин назвал основным вызовом для США пандемию коронавируса.
Что касается внешних угроз, то Остин убежден, что "Китай внушает наибольшее беспокойство среди конкурентов, стоящих перед нами", хотя "РоSSия также является угрозой". По мнению Остина, угроза со стороны РФ уменьшается, однако она все еще может "нанести значительный ущерб" в киберпространстве и посредством операций воздействия.
Остин также одобрил сочетание летального и нелетального оружия в помощи Украине со стороны США и высказался в поддержку продолжения оказания такой помощи.
Напомним, кандидатуру Остина предложил 46-й президент США Джозеф Байден. Рабочие отношения Байдена и Остина были установлены во времена администрации Барака Обамы, генерал также консультировал переходную группу по вопросам национальной безопасности.
Имя Ллойда Остина как наиболее вероятного претендента на пост главы Пентагона называлось еще в конце ноября. Сейчас генерал является членом совета директоров компаний “Tenet Healthcare”, “United Technologies” та “Nucor”.
20 января в администрации Байдена назначили и.о. главы Пентагона Девида Норквиста.
Также Байден уже представил кандидатов на ключевые посты в своей администрации. Он планирует назначить Энтони Блинкена госсекретарем, Алехандро Майоркаса - министром внутренней безопасности, Аврил Хейнс - директором Национальной разведки, Линду Томас-Гринфилд - послом США в ООН, Джейка Салливана - советником по национальной безопасности и Джона Керри - специальным посланником президента по вопросам климата.