Сенат США утвердил генерала в отставке Лойда Остина на посту главы Пентагона

Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру генерала Сухопутных сил в отставке Ллойда Остина в должности министра обороны.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

До этого кандидатуру Остина поддержал сенатский комитет по вооруженным силам.

Остин стал первым афроамериканцем на посту главы Пентагона.

Ллойд Остин - выпускник военной академии Вест-Пойнт. Он прошел путь от командира пехотного взвода в Германии до командующего Центральным командованием вооруженных сил США . Согласно американскому законодательству, министром обороны может быть только гражданское лицо. Отставные военные могут занимать эту должность только по истечении семи лет после выхода в отставку из армии.

В виде исключения отставной военный, срок ухода которого из армии составляет менее семи лет, может стать министром обороны только по решению Конгресса. Остин оставил военную службу в 2016 году. Таким образом, решение Палаты представителей и Сената открывает ему путь к министерской должности.

Во вторник в Комитете по вооруженным силам Сената США состоялись слушания по утверждению Остина на пост главы Пентагона, передает "Голос Америки".

В своем выступлении перед законодателями Остин назвал основным вызовом для США пандемию коронавируса.

Что касается внешних угроз, то Остин убежден, что " Китай внушает наибольшее беспокойство среди конкурентов, стоящих перед нами", хотя "РоSSия также является угрозой". По мнению Остина, угроза со стороны РФ уменьшается, однако она все еще может "нанести значительный ущерб" в киберпространстве и посредством операций воздействия.

Остин также одобрил сочетание летального и нелетального оружия в помощи Украине со стороны США и высказался в поддержку продолжения оказания такой помощи.

Напомним, кандидатуру Остина предложил 46-й президент США Джозеф Байден. Рабочие отношения Байдена и Остина были установлены во времена администрации Барака Обамы, генерал также консультировал переходную группу по вопросам национальной безопасности.

Имя Ллойда Остина как наиболее вероятного претендента на пост главы Пентагона называлось еще в конце ноября. Сейчас генерал является членом совета директоров компаний “Tenet Healthcare”, “United Technologies” та “Nucor”.

20 января в администрации Байдена назначили и.о. главы Пентагона Девида Норквиста.