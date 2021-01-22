Порошенко призвал вернуться к "дорожной карте" Минска

По мнению экс-президента, сначала нужно достижение безопасности, затем решать политические вопросы.

Власть, чтобы приблизить возвращение захваченных Россией территорий и людей должна возобновить усилия с целью принятия «дорожной карты» Минска, который остается основой для урегулирования. Об этом заявил экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко.

«Дорожная карта», по его мнению, должна предусматривать четкую последовательность шагов: сначала достижение безопасности, и только потом - политические вопросы.

Возвращение к «дорожной карте» должно произойти, по мнению экс-президента, до конца этого года, пока Ангела Меркель остается на посту канцлера в Германии, а в США приступает к работе команда Джозефа Байдена.

«То же самое касается и вопроса о миротворцах на основе мандата Совбеза ООН на всей оккупированной территории Донбасса. Несколько лет наша команда потратила, чтобы убедить партнеров. Правящая коалиция Германии даже включила этот пункт в свою программу», - отмечает лидер «Европейской Солидарности».

«Когда вы в последний раз слышали от украинской власти требование к нашим партнерам усилить санкционное давление на РоSSию? Над этим надо упорно работать. На дипломатическом фронте не может быть никакого перемирия. Там осада Кремля должна продолжаться непрерывно», - считает лидер оппозиции.

Он также убежден, что необходимо обеспечить активное участие американской стороны в переговорном процессе и на донбасском, и на крымском треке, в том числе путем ее привлечения к нормандскому формату.