Рада опубликовала повестку дня на следующую неделю

Верховная Рада опубликовала повестку дня на следующую пленарную неделю 26-29 января.

Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как сообщалось, 26 января в Раде выступит премьер-министр Денис Шмыгаль о тарифах. Ранее на совещании премьер проинформировал о решении госрегулирования цен на газ с февраля на период карантина (фактически до конца отопительного сезона). К тому же правительство надеется на поддержку МВФ в этом вопросе.

В этот период Рада также планирует рассмотреть ряд законопроектов. Среди них - законопроект №3612 о референдуме, об отмене трудовой книжки (№3623), так называемый законопроект о "налоге на Гугл" (№4184), ряд экологических законов, реформа Службы безопасности, законопроект о парламентской службе (№4530).

На пятницу также планируется рассмотреть законопроект о запрете пластиковых пакетов №2051-1.

Парламент также обнародовал календарный план пятой сессии, которая начнется со 2 февраля. 26-29 января Рада работает в режиме пленарных заседаний в соответствии с календарным планом четвертой сессии.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале отметил, что повестка дня еще будет меняться.

"Говорят, и кадровые вопросы могут возникнуть. Но пока и так выглядит интересно как для начала политического сезона", - написал он.

Напомним, Верховная Рада Украины в 2020 году рассмотрела 1028 законопроектов.