ЮЖМАШ ждет в ближайшее время принятия новой космической программы Украины

Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" (ЮЖМАШ) ожидает в ближайшее время принятия новой космической программы Украины, которая обеспечит эффективное использование отечественного космического машиностроения и реализацию соответствующих интересов государства в сфере национальной безопасности и обороны.



Об этом сообщили в пресс-службе предприятия освещая итоги рабочего визита на ЮЖМАШ Вице-премьер-министра Украины - Министра по вопросам стратегических отраслей Украины Олега Уруского, Министра обороны Украины Андрея Тарана и заместителя Председателя Государственного космического агентства Владимира Михеева.



В составе делегации были также заместители вице-премьер-министра Украины, заместители Министра обороны и начальники управлений Вооруженных Сил Украины.



Во время встречи было проведено совещание по вопросам отечественного ракетостроения, гости ознакомились с презентациями о текущем состоянии производства и перспективных наработок.



На совещании были обсуждены Государственный оборонный заказ на 2021, текущее состояние реализации отдельных программ и проектов, а также Концепцию Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы.



