"Голос" подал в суд на НАПК из-за остановки финансирования
Партия требует признать противоправным вывод антикоррупционного агентства.
Политическая партия "Голос" подала в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за остановки финансирования.
Об этом сообщил Окружной административный суд Киева, который получил иск.
"Истец просит суд отменить приказ НАПК от 23 декабря 2020 года, которым было остановлено государственное финансирование уставной деятельности политической партии «Голос». Среди других требований иска - признать противоправными действия Нацагентства по составлению Заключения о результатах анализа Отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера указанной партии. Представитель истца считает, что НАПК при анализе указанного Отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования партии отсутствуют", - сообщила пресс-служба ОАСК.
Напомним, что государственное финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверных сведений в отчетах. Претензии НАПК касаются оформления сделок и актов выполненных работ по мониторингу СМИ, поиску информации, социологическим исследованиям. Общая сумма вероятных нарушений, по данным НАПК, превысила миллион гривен.
В октябре 2015 года Верховная Рада утвердила закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 года было введено государственное финансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.
Право на финансирование получили партии, которые на парламентских выборах 2014 года прошли в Верховную Раду (преодолели 5% барьер). Начиная с 2020 года финансироваться должны были все партии, получившие не менее 2% голосов избирателей, но позже парламент вернул 5% -ный барьер.