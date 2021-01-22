"Голос" подал в суд на НАПК из-за остановки финансирования

Политическая партия "Голос" подала в суд на Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции из-за остановки финансирования.

Об этом сообщил Окружной административный суд Киева , который получил иск.

"Истец просит суд отменить приказ НАПК от 23 декабря 2020 года, которым было остановлено государственное финансирование уставной деятельности политической партии «Голос». Среди других требований иска - признать противоправными действия Нацагентства по составлению Заключения о результатах анализа Отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера указанной партии. Представитель истца считает, что НАПК при анализе указанного Отчета вышло за пределы своих полномочий, а основания для приостановления финансирования партии отсутствуют", - сообщила пресс-служба ОАСК.

Напомним, что государственное финансирование "Голоса" остановили из-за недостоверных сведений в отчетах. Претензии НАПК касаются оформления сделок и актов выполненных работ по мониторингу СМИ , поиску информации, социологическим исследованиям. Общая сумма вероятных нарушений, по данным НАПК, превысила миллион гривен.

В октябре 2015 года Верховная Рада утвердила закон о финансировании политических партий из госбюджета, согласно которому с 1 июля 2016 года было введено государственное финансирование партий пропорционально уровню их поддержки на выборах.

Право на финансирование получили партии, которые на парламентских выборах 2014 года прошли в Верховную Раду (преодолели 5% барьер). Начиная с 2020 года финансироваться должны были все партии, получившие не менее 2% голосов избирателей, но позже парламент вернул 5% -ный барьер.