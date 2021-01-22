РоSSия отвергла возможность привлечь США к "нормандскому формату"

Избрание Байдена не повлияло на позицию Кремля.

РоSSия отвергла возможность привлечь США к "нормандскому формату"
Фото: tvc.ru

РоSSия не рассматривает возможность привлечения США к "нормандскому формату" при администрации Джо Байдена.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел РоSSии.

"Подключение США (а нередко в этом контексте упоминается еще и Великобритания), по замыслу Киева, позволило бы усилить давление на РоSSию ... в интересах урегулирования конфликта по киевским лекалам, то есть в уходе от положений минского комплекса мероприятий, который закреплен резолюцией 2202 СБ ООН. Конечно, мы бы только приветствовали прямую вовлеченность Вашингтона в "нормандские дискуссии", если бы это способствовало выполнение Киевом взятых на себя обязательств. Однако, к сожалению, судя по сигналам, идущим от новой администрации США, которая формируется, рассчитывать на это не приходится", - сказали в роSSийском МИДе.

Там посоветовали Украине "вместо того, чтобы тешить себя иллюзиями" о привлечении США, выполнить Минские соглашения так, как это видят в РоSSии.

Напомним, что президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Джо Байден как новый президент США мог бы усилить украинскую позицию в переговорах в нормандском формате.

Собственно, разговоры о присоединении США к "нормандскому формату" ведутся уже давно. В частности, о готовности присоединиться к ним заявлял и предыдущий президент США Дональд Трамп. Говорил об этом и бывший представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

В Кремле идею участия США в "нормандском формате" постоянно отвергают.

Нормандская четверка состоит из Украины, Франции, Германии и РоSSии, ее цель - прекратить войну на Донбассе.

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