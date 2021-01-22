Бюро ПАСЕ отклонило дебаты на январской сессии по ситуации с правами человека в Крыму

Бюро одобрило дебаты по высоким технологиям, свободе слова и об отравлении Навального.

Бюро ПАСЕ отклонило дебаты на январской сессии по ситуации с правами человека в Крыму
Фото: assembly.coe.int

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонило обсуждение ситуации с правами человека в Крыму на сессии, которая состоится в течение 25-28 января.

Об этом LB.ua сообщили знакомые с ситуацией источники. Также отклонили дебаты по ситуации с правами человека в Беларуси.

В то же время Бюро одобрило дебаты по высоким технологиям, свободе слова и об отравлении Навального.

Напомним, что 19 января дело об отравлении роSSийского оппозиционера Алексея Навального заслушали в комитете по юридическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Ранее новая глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева сообщала, что считает целесообразным поставить перед ассамблеей вопрос отравления и задержания Навального в рамках обжалования полномочий РоSSии.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет в гибридном формате. Часть национальных делегаций примет участие онлайн, какие-то делегации приедут на сессию в Страсбург. Украинская делегация поедет на сессию в неполном составе.

Напомним, что украинская делегация в ПАСЕ 11 января приняла решение прекратить полномочия Елизаветы Ясько в должности главы делегации. Новым ее руководителем стала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева. 

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