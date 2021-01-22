У Дома правительства в Минске мужчина совершил самоподжог

Медики диагностировали у него ожоги 50% тела.

В центре Минска, возле Дома правительства на площади Независимости, 35-летний мужчина совершил самоподжог. В Следственном комитете уточнили, что он облил себя какой-то жидкостью, пишет Tut.by.

Милиция устанавливает обстоятельства происшествия. Сейчас мужчина находится в больнице, у него ожоги более 50% тела.

Видео события прислали изданию очевидцы.

По словам очевидцев, пламя с человека сбили охранники Дома правительства с помощью огнетушителей.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что пострадавший до сих пор без сознания. При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него ожоги более 50% тела. Мужчину отвезли в Республиканский ожоговый центр.

Напомним, в Беларуси с августа продолжаются акции протеста. Они сопровождаются жестким насилием силовиков. Несколько митингующих погибли, десятки - пострадали. Тысячи протестующих задержали, часть из них - арестовали.

Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе Украиной.

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