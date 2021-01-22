Зеленский объявил всеукраинский траур из-за пожара в Харькове

День траура на государственном уровне - 23 января.

Зеленский объявил всеукраинский траур из-за пожара в Харькове
Фото: www.0629.com.ua

23 января в Украине будет объявлено днем траура по погибшим пожилым людям в результате пожара в Харькове.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По прибытии в Харьков глава государства сообщил, что полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже доложили о текущей ситуации.

"Выводы надо делать после получения всех деталей... Еще раз соболезнования всем родным и близким... Я подпишу указ, завтра будет день траура на государственном уровне", - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 21 января днем в Харькове днем загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара обнаружены тела 15 погибших. Девять человек спасли, пять из них госпитализированы. В целом, по предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

Создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая занимается выяснением причин трагедии.

Прокуратура считает предварительной причиной возгорания неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Глава Нацполиции также озвучил предварительную информацию, что в день трагедии в доме должны ремонтировать счетчик газа.

По факту пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове полиция открыла уголовное производство по ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Владелицу дома и еще трех человек задержали.

22 января в Харькове объявлено днем траура.

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