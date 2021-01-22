Киев отдельно от Минздрава начал переговоры о закупке вакцины от ковида

Власти Киева отдельно от Министерства здравоохранения начали переговоры о закупке вакцины от коронавирусной болезни, заявил в пятницу мэр Виталий Кличко. По его словам, он использует для этого собственные контакты и связи.

"Столичная власть ведет переговоры с несколькими американскими и европейскими компаниями-производителями вакцины от коронавируса. Я использую все свои иностранные контакты и связи для того, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 миллион доз препарата для вакцинации 500 тысяч киевлян", - цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

Столица хочет купить вакцину за средства городского бюджета.

По словам Кличко, уже есть определенные предварительные договоренности с некоторыми производителями.

"Город будет закупать вакцину напрямую, у производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей. Как только мы подпишем контракт, я сразу проинформирую об этом киевлян, общественность. А сегодня я подаю на рассмотрение депутатов проект решения о внесении изменений в программу «Здоровье киевлян» на 2021 год, которые позволят за счет городского бюджета закупить вакцину и вакцинировать указанные категории киевлян", - сказал мэр Киева .

Напомним, что вакцинация медицинских работников за бюджетные средства должны начаться, по прогнозам Минздрава, со второй недели февраля.

Государство рассчитывает получить от 8 до 16 миллионов доз вакцины разных производителей в рамках глобальной программы COVAX, законтрактовала 1,9 млн доз вакцины-кандидата от китайской компании Sinovac Biotech и ведет переговоры по меньшей мере с еще одним производителем.