Зеленский прилетел в Харьков из-за гибели людей при пожаре

Президент Владимир Зеленский прилетел в Харьков с рабочей поездкой.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"В связи с пожаром, который произошел вчера в доме престарелых, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков. Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением ее причин", - говорится в сообщении.

Зеленский проведет в Харькове совещание для выработки механизмов предотвращения таких трагедий.

Напомним, что 21 января днем в Харькове загорелось здание, переоборудованное под дом престарелых. На месте пожара обнаружены тела 15 погибших. Девять человек спасли, пять из них госпитализированы. В целом, по предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

Создана государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая занимается выяснением причин трагедии.

Прокуратура считает предварительной причиной возгорания неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Глава Нацполиции также озвучил предварительную информацию, что в день трагедии в доме должны были ремонтировать счетчик газа.

По факту пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове полиция открыла уголовное производство по ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Владелицу дома и еще трех человек задержали.