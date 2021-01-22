Порошенко: ни одна империя не сможет нас разделить

Экс-президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил украинцев по случаю Дня Соборности.

"102 года назад на Софийской площади в Киеве был торжественно провозглашен Акт воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. 22 января 1919 года мы наконец заявили на весь мир: Мы - едины. И ни одна империя не сможет нас разделить. Традиционно в День Соборности Украины украинцы от Запада к Востоку брались за руки, формируя цепь единства. Сейчас из-за пандемии этот праздник приобретает новые формы и новый глубокий смысл", - отметил Порошенко.

Он считает, что несмотря на войну и болезнь в этом году украинцы снова почувствовали единство, помогая и поддерживая друг друга в сложных обстоятельствах.

"Любовь к родной стране, ответственность, патриотизм объединяют всех украинцев от Луганска и Донецка до Львова и Ужгорода, от Чернигова до Крыма. Знаю, что вместе мы будем сильными, осуществим нашу волю, одержим победу, обеспечим свободной соборной Украине европейское будущее", - считает Петр Порошенко.