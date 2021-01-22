Директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА задержан по подозрению во взяточничестве
Два года назад на взятке задержали его заместителя.
Директора департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика задержали по подозрению во взяточничестве.
Информацию о задержании изданию "Житомир.info" подтвердил пресс-секретарь главы ОГА Юрий Мельник. Обстоятельства задержания пока не раскрываются.
"Сегодня (21 января. - Ред.) сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды был задержан директор департамента здравоохранения облгосадминистрации. Сейчас продолжаются следственные действия, поэтому более подробной информации сообщить не можем. Ждем результатов объективного и беспристрастного расследования, после которого можно будет делать окончательные выводы", - отметил Мельник.
Николай Суслик возглавляет управление здравоохранения с 2017 года. Имеет высшее образование по специальности врач-хирург. Был заведующим хирургическим отделением Житомирской больницы №1, в 2007-2011 возглавлял управление здравоохранения горсовета. На местных выборах 2020 года баллотировался в областной совет от партии "Наш край".
В апреле 2019 года на взятке задержали заместителя Суслика - Виктора Лучкива. Он получил 10 тысяч долларов за помощь в установлении группы инвалидности.