Директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА задержан по подозрению во взяточничестве

Два года назад на взятке задержали его заместителя.

Директор департамента здравоохранения Житомирской ОГА задержан по подозрению во взяточничестве
Фото: Times.ZT

Директора департамента здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика задержали по подозрению во взяточничестве.

Информацию о задержании изданию "Житомир.info" подтвердил пресс-секретарь главы ОГА Юрий Мельник. Обстоятельства задержания пока не раскрываются.

"Сегодня (21 января. - Ред.) сотрудниками Службы безопасности Украины по подозрению в получении неправомерной выгоды был задержан директор департамента здравоохранения облгосадминистрации. Сейчас продолжаются следственные действия, поэтому более подробной информации сообщить не можем. Ждем результатов объективного и беспристрастного расследования, после которого можно будет делать окончательные выводы", - отметил Мельник.

Николай Суслик возглавляет управление здравоохранения с 2017 года. Имеет высшее образование по специальности врач-хирург. Был заведующим хирургическим отделением Житомирской больницы №1, в 2007-2011 возглавлял управление здравоохранения горсовета. На местных выборах 2020 года баллотировался в областной совет от партии "Наш край".

В апреле 2019 года на взятке задержали заместителя Суслика - Виктора Лучкива. Он получил 10 тысяч долларов за помощь в установлении группы инвалидности.

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