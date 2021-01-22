"Хватит разделений", - Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

"Будем беречь нашу Украину и будем едины. И в радости. И в горе".

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев по случаю Дня Соборности Украины.

В обращении к согражданам глава государства призвал навсегда выучить уроки столетней давности и никогда не забывать, чтобы стать сильными - нужно быть едиными, а чтобы стать едиными - нужно быть сильными.

"Хватит разделений. Важно помнить, что соборность - это не только о территории. Одно из древнейших мечтаний нашего народа - о единении - фундаментальная мечта. Но ее нельзя достичь раз и навсегда. Это постоянная работа. Это ежедневное движение. Это не что-то в прошлом, не идеологическая рамка сверху и не достижение, которое может быть простым. Это - задача учить себя различать собственные эмоции и искусственно накрученные политиками. Уважать различия и интересы других в обществе - тех, кто на тебя не похож, но из кого вместе с тобой и состоит наш народ. Но поступаться личными амбициями, когда это необходимо для общего результата", - отметил Владимир Зеленский.

В обращении по случаю Дня Соборности президент вспомнил пожар в доме престарелых в Харькове.

"К большому сожалению, нас объединяют не только счастливые, но и трагические страницы. Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечо к плечу. Будем беречь нашу Украину и будем едины. И в радости. И в горе. И пусть воды красавца Днепра будут единственным, что разделяет нас", - призвал глава государства.

"С Днем Соборности, большой и сильный народ!" - добавил президент.

Как сообщалось, по случаю Дня Соборности в этом году впервые Киев и Симферополь соединит виртуальная цепь Соборности.

Виртуальная цепочка пять раз пересечет Днепр: на мосту Патона, где традиционно создавали живую цепь единства киевляне, около Черкасс, Кременчуга, в Днепре и Запорожье.

22 января 1919 года был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. С 1999 года День Соборности официально отмечается в Украине 22 января.