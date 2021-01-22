"Исламское государство" взяло на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде

21 января в столице Ирака погибли более 30 человек, 110 были ранены.

"Исламское государство" взяло на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде
Фото: PUKmedia @pukmedia

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за двойной теракт в Багдаде, в результате которого погибли 32 человека.

Об этом сообщает France Press со ссылкой на пропагандистские ресурсы экстремистов.

По последним данным, в результате взрыва, который произошел на центральном рынке Багдада 21 января, погибли 32 человека, ранения получили 110 человек.

Атаку называют крупнейшей в столице Ирака за три года. Виновниками взрыва стали двое террористов, на которых были надеты начиненные взрывчаткой жилеты.

Напомним, что в 2019 году Иракские вооруженные силы объявили о масштабной военной операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ). Ее цель - очистить регионы, граничащие с Сирией, от оставшихся террористов, которые до сих пор совершают теракты после того, как в декабре 2017 года Багдад объявил о победе над ИГИЛ.

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