На Донбассе оккупанты семь раз обстреляли украинские позиции

От пули вражеского снайпера погиб боец ВСУ.

На Донбассе оккупанты семь раз обстреляли украинские позиции
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Так, недалеко от Красногоровки вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из автоматических и станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Марьинки и Красногоровки украинские защитники обнаружили вражеские "квадрокоптеры", которые пересекли линию разграничения, и сбили их.

Вблизи Пищевика противник открывал огонь из станкового противотанкового гранатомета и минометов 82-го калибра. Рядом с населенным пунктом Широкино оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Гнутово роSSийско-оккупационные войска вели огонь в сторону украинских позиций из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. В этом же районе была зафиксирована работа вражеского снайпера.

"В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Украины. Командование Объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - говорится в сообщении.

На обстрелы вооруженных формирований РоSSийской Федерации украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Накануне вечером о гибели бойца от пули снайпера сообщили в командовании морской пехоты ВМС ВС Украины.

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