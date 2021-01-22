В Москве задержали пресс-секретаря Навального

Ранее в Москве задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова и юриста этого фонда Любовь Соболь.
Соратники Навального собирают в Москве митинг в поддержку оппозиционера на 23 января.
Навального 17 января задержали сразу после прилета из Германии, где он проходил многомесячное лечение после отравления "Новичком". Он провел ночь в полицейском участке, адвокатов к нему не пустили. Также задержали 68 человек, которые встречали оппозиционера и проводили мероприятия в его поддержку.
На следующий день политика арестовали на 30 суток по обвинению в нарушении правил отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".