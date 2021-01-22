В Москве задержали пресс-секретаря Навального

Силовики обвиняют ее в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

В Москве задержали пресс-секретаря Навального
Кіра Ярмиш

Пресс-секретарь роSSийского оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила о своем задержании в Москве вечером 21 января.

Об этом она написала в своем Twitter.

"Повели в участок", - написала Ярмыш.

Она пояснила, что силовики обвиняют ее в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.

Позже Ярмыш добавила, что суд над ней состоится завтра. До того времени она будет оставаться в камере.

Ну все, меня оставляют на ночь в камере для административно задержанных. Суд будет завтра, во сколько - неизвестно. 23 января должно стать легендарным

— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 21, 2021

Ранее в Москве задержали сотрудника отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Георгия Албурова и юриста этого фонда Любовь Соболь.

Соратники Навального собирают в Москве митинг в поддержку оппозиционера на 23 января.

Навального 17 января задержали сразу после прилета из Германии, где он проходил многомесячное лечение после отравления "Новичком". Он провел ночь в полицейском участке, адвокатов к нему не пустили. Также задержали 68 человек, которые встречали оппозиционера и проводили мероприятия в его поддержку.

На следующий день политика арестовали на 30 суток по обвинению в нарушении правил отбывания условного наказания по делу "Ив Роше".

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