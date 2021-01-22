Подобные мероприятия состоялись в Кропивницком, Виннице и других городах Украины.

Фото: Lb.ua

У Стены Памяти на Михайловской площади в Киеве зажгли лампадки в память о защитниках Донецкого аэропорта.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

Участники акции зажгли 244 лампадки, которые символизируют каждый день защиты Донецкого аэропорта. После этого выложили иx в форме диспетчерской башни ДАП.

В мероприятии приняли участие военные собратья защитников аэропорта, близкие, а также жители и гости Киева .

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

По словам организаторов акции, подобные мероприятия состоялись в Кропивницком, Виннице и других городах Украины.

Напомним, героическое противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, "Градов", минометов и танков, работали снайперы. "Киборгами" украинских военных назвали сами террористы. Поскольку только роботы способны выстоять в таких тяжелых условиях.

19-20 января 2015 года в результате подрыва боевиками колонн, которые держали перекрытия аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 года силы АТО ушли из ДАП из-за разрушения объекта.

В общей сложности количество погибших военнослужащих ВСУ во время обороны ДАП с сентября 2014 года до января 2015-го составила 109 человек.

Год назад подрыв боевиками опор ДАПа в 2015 году выделили в отдельное уголовное дело. Это второй зарегистрирован факт вероломства боевиков после Иловайской трагедии.