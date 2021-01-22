САП второй раз закрыла дело "Роттердам +", - НАБУ

В НАБУ готовят жалобу на имя и.о. руководителя САП по решению прокурора.

САП второй раз закрыла дело "Роттердам +", - НАБУ
Фото: Lb.ua

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко второй раз закрыл дело "Роттердам+". Национальное антикоррупционное бюро считает такое решение незаконным и планирует обжаловать его.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба НАБУ.

"Прокурор САП Пономаренко вдруг закрыл дело "Роттердам +". НАБУ обжалует это незаконное решение", - говорится в сообщении.

Прокурор #САП Пономаренко вдруге закрив справу «Роттердам+». #НАБУ оскаржить це незаконне рішення. Деталі згодом.

— NAB Ukraine (@nab_ukr) January 21, 2021

Впоследствии в НАБУ сообщили о подготовке жалобы на имя и.о. руководителя САП по решению прокурора.

"НАБУ готовит жалобу на имя и.о. руководителя САП по решению прокурора Пономаренко о закрытии дела« Роттердам +». Надеемся на оперативное рассмотрение", - сообщили в НАБУ.

#НАБУ готує скаргу на ім’я в.о. керівника #САП щодо рішення прокурора Пономаренка про закриття справи «Роттердам+» . Сподіваємося на оперативний розгляд.

— NAB Ukraine (@nab_ukr) January 21, 2021

В марте 2017 года НАБУ начало уголовное производство по поводу формулы "Роттердам +". Он был квалифицирован по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). Досудебным расследованием было установлено, что глава и члены НКРЭКУ, используя служебное положение, вопреки интересам службы и действуя в интересах генерирующих компаний, умышленно, с целью создания условий получения ГК ТЭС сверхприбылей, в январе-марте 2016 года за разработку порядка формирования оптовой рыночной цены ("Роттердам+") обеспечили включение в него откровенно необоснованной формулы, увеличивающей стоимость угля. Таким образом, они создали все необходимые условия для роста цены продажи электрической энергии на оптовом рынке.

С запуском нового рынка электроэнергии, который состоялся 1 июля 2019 года, методика формирования оптово-розничной цены на электроэнергию, более известная как формула "Роттердам +", прекратила свое существование.

В конце августа САП сняла все подозрения , которые были выдвинуты ранее в ходе расследования дела "Роттердам+".

27 октября ВАКС отменил постановление прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о закрытии производства по делу "Роттердам +". Судья отметила, что удовлетворена жалоба АО "Никопольский завод ферросплавов". 24 сентября ВАКС отказался возобновлять дело.

В ноябре Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда закрыла апелляционное производство по делу "Роттердам+" в связи с отказом от жалобы.

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