В Михайловском соборе отслужили панихиду по защитникам Донецкого аэропорта

21 января в Киеве в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоялась панихида по защитникам Донецкого аэропорта, погибшим шесть лет назад.

На поминальном богослужении присутствовали военные побратимы, близкие, киевляне, сообщает корреспондент LB.ua.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

По окончании службы в храме они возложили цветы к стене памяти у Михайловского Златоверхого.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Во время обороны Донецкого аэропорта 20 января 2015 года зафиксированы наибольшие потери среди украинских защитников. В целом количество погибших военнослужащих ВСУ при обороне ДАП с сентября 2014 года по январь 2015-го составляет 109 человек.

Напомним, героическое противостояние между силами АТО и боевиками в Донецком аэропорту им. Прокофьева началось в мае 2014 года, оборона объекта продолжалась 242 дня.

Аэропорт обстреливали из артиллерии, "Градов", минометов и танков, работали снайперы. "Киборгами" украинских военных назвали сами террористы. Поскольку только роботы способны выстоять в таких тяжелых условиях.

19-20 января 2015 года в результате подрыва боевиками колонн, державших перекрытия аэропорта, погибли около 60 бойцов. 21 января 2015 года силы АТО ушли из ДАП из-за разрушения объекта.

Вчера память павших защитников ДАП почтил президент Украины Владимир Зеленский.