Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов после 10-месячного локдауна. Для въезда в страну понадобится отрицательный тест на COVID-19.

Об этом со ссылкой на французские СМИ информирует "Интерфакс-Украина".

"В четверг полностью восстановилась работа двух международных аэропортов страны, обслуживающих коммерческие рейсы. Для въезда иностранные путешественники обязаны предоставить негативные тесты на COVID-19, полученные не ранее чем за 96 часов до вылета", - пишут СМИ .

Кроме этого, туристам нужно будет сдать повторный анализ по прибытии в отель. Если поездка продлится больше недели, понадобится и третий тест на COVID-19. Если какой-либо из анализов окажется положительным, есть два пути: бессимптомные туристы пройдут самоизоляцию в отеле, других направят на лечение в госпитале.

По прибытии на Шри-Ланку туристы смогут проживать в специально отведенных 55 гостиницах отдельно от местных жителей.

В целом правительство страны организовало 14 "туристических зон", пределов которых путешественникам покидать нельзя. В первые две недели гостей обязаны сопровождать в поездках официальные лица.

Визу для посещения страны можно оформить только онлайн, по прибытии этого сделать не получится. Предварительно нужно забронировать отель, оплатить будущие ПЦР-тесты и медицинскую страховку, которая обойдется в $12.

Шри-Ланка объявила о возобновлении поездок вопреки росту заболеваемости населения COVID-19. По состоянию на 21 января там зарегистрировано более 55 тыс. случаев коронавируса, суточный прирост - 770. Экономика Шри-Ланки, как и многих других стран Юго-Восточной Азии, сильно пострадала из-за отсутствия туристов.