Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов после 10-месячного локдауна

Правительство страны организовало 14 "туристических зон", пределов которых путешественникам покидать нельзя.

Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов после 10-месячного локдауна

Шри-Ланка открыла границы для иностранных туристов после 10-месячного локдауна. Для въезда в страну понадобится отрицательный тест на COVID-19.

Об этом со ссылкой на французские СМИ информирует "Интерфакс-Украина".

"В четверг полностью восстановилась работа двух международных аэропортов страны, обслуживающих коммерческие рейсы. Для въезда иностранные путешественники обязаны предоставить негативные тесты на COVID-19, полученные не ранее чем за 96 часов до вылета", - пишут СМИ.

Кроме этого, туристам нужно будет сдать повторный анализ по прибытии в отель. Если поездка продлится больше недели, понадобится и третий тест на COVID-19. Если какой-либо из анализов окажется положительным, есть два пути: бессимптомные туристы пройдут самоизоляцию в отеле, других направят на лечение в госпитале.

По прибытии на Шри-Ланку туристы смогут проживать в специально отведенных 55 гостиницах отдельно от местных жителей.

В целом правительство страны организовало 14 "туристических зон", пределов которых путешественникам покидать нельзя. В первые две недели гостей обязаны сопровождать в поездках официальные лица.

Визу для посещения страны можно оформить только онлайн, по прибытии этого сделать не получится. Предварительно нужно забронировать отель, оплатить будущие ПЦР-тесты и медицинскую страховку, которая обойдется в $12.

Шри-Ланка объявила о возобновлении поездок вопреки росту заболеваемости населения COVID-19. По состоянию на 21 января там зарегистрировано более 55 тыс. случаев коронавируса, суточный прирост - 770. Экономика Шри-Ланки, как и многих других стран Юго-Восточной Азии, сильно пострадала из-за отсутствия туристов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и НовинскийВ наблюдательный совет возглавляемой Киваловым юридической академии вошли Портнов и Новинский
В МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконеВ МИД Украины ответили на ультиматум Додика по подаренной Лаврову иконе
Директором Нацразведки США впервые станет женщинаДиректором Нацразведки США впервые станет женщина
Оккупационные войска стреляли из гранатомета вблизи Водяного и МарьинкиОккупационные войска стреляли из гранатомета вблизи Водяного и Марьинки
Лидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономикиЛидер "Самопомочи" Сыроед получила должность в Киевской школе экономики
Блок рекламы


Похожие новости
Гражданину Армении дали 8 лет за нападение на сотрудника Администрации Президента, умершего после этогоГражданину Армении дали 8 лет за нападение на сотрудника Администрации Президента, умершего после этого
Кабмин предлагает создать комиссию по проверке иностранных инвестицийКабмин предлагает создать комиссию по проверке иностранных инвестиций
Трамп в последний день президентства помиловал своего экс-советника Бэннона и еще 72 человекТрамп в последний день президентства помиловал своего экс-советника Бэннона и еще 72 человек
Какие страны открыли границы для украинцев. Список от МИДКакие страны открыли границы для украинцев. Список от МИД
В Украине локдаун должен прекратиться после 24 январяВ Украине локдаун должен прекратиться после 24 января
Ляшко назвал условие введения повторного локдаунаЛяшко назвал условие введения повторного локдауна
Кабмин не будет продлевать локдаун после 24 января, - ШмыгальКабмин не будет продлевать локдаун после 24 января, - Шмыгаль
С 15 января изменяется порядок пересечения границы со СловакиейС 15 января изменяется порядок пересечения границы со Словакией
Степанов: после локдауна Украина может вернуться к адаптивному карантинуСтепанов: после локдауна Украина может вернуться к адаптивному карантину
В Минкульте выступили против продления локдауна после 24 январяВ Минкульте выступили против продления локдауна после 24 января
Последние новости
Подгружаем последние новости