Джо Байден рассказал о своих "глупых фантазиях"

Джо Байден, который вчера официально заступил на должность 46-о президента США , выступил со своей первой речью в качестве законного главы государства. Американские СМИ рассказали, с чем обратился к нации новый американский гарант.

Президент США Джо Байден назвал день своей инаугурации днем Америки и днем демократии. Во время своей речи он не раз возвращался к недавнему штурму Капитолия, рассуждая о том, что события, произошедшие 6 января, показали ценность и хрупкость демократии.

"Мы снова узнали, что демократия ценна. И в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала", - сказал Байден.

Он призвал американцев объединиться, несмотря на существующие разногласия. Ибо только единство может быть той силой, которая заставляет нацию двигаться вперед. Джо Байден также заметил. что кому-то его призывы к единству могут показаться "глупыми фантазиями", однако трещина, которую дал фундамент национального единства, слишком глубока, и понадобится много сил, чтобы ее устранить.

Новый, 46-й, президент США также вспомнил и об эпидемии коронавируса. Он сказал, что США столкнулись с огромным испытанием, и "время испытаний" еще не прошло. Однако он уверен, что мир и Америка, в частности, справится с этой бедой.

Напомним, во время инаугурации Джо Байдена в Капитолий доставили чемоданчик с очень "интересным" содержанием.