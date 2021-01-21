В Конго погиб украинский военный отдельной бригады армейской авиации "Херсон"
Александр Мулявка выполнял служебные обязанности в составе 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН.
В Демократической Республике Конго погиб украинский военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации "Херсон" старший лейтенант Александр Мулявка.
Об этом сообщила пресс-служба бригады.
"С глубокой скорбью сообщаем, что 18 января 2021 года трагически погиб военнослужащий 11-й отдельной бригады армейской авиации «Херсон» старший лейтенант Мулявка Александр Игоревич, который выполнял служебные обязанности в составе 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго" , - говорится в сообщении.
Командование и личный состав 11 бригады выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям в связи с трагической гибелью офицера, друга и побратима. Причина смерти не сообщается.
Напомним, в ноябре прошлого года украинский военный в составе миссии ООН в ДР Конго умер от коронавируса.