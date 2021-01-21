Степанов спрогнозировал начало коммерческой вакцинации еще до лета

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что легальная коммерческая вакцинация от коронавирусной болезни может начаться весной 2021 года.

Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021-го - в начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке. Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", - сказал он.

Центр общественного здоровья недавно заявлял, что вакцина в свободной продаже вряд ли появится раньше осени, а главный государственный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко на этой неделе заявил, что возможность вакцинации за свой счет может появиться не ранее второго полугодия.

О том, существует ли в стране подпольная вакцинация от ковида, Степанов не знает.

"Лично мне никто не звонил и не предлагал вакцинироваться. У меня много знакомых в разных сферах, и ни от одного из них я не слышал о подобных предложениях. Однако я не могу исключать правдивость этой истории, поэтому жду обнародования результатов расследования", - сказал он.

Напомним, что вакцинация медицинских работников за бюджетные средства должна начаться, по прогнозам Минздрава, уже на второй неделе февраля.