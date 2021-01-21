ЕСПЧ вынес решение в ряде дел о событиях Революции Достоинства

Суд заявил о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть по крайней мере одного протестующего.

Европейский суд по правам человека вынес решение в ряде дел о событиях Революции Достоинства, заявив о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть по крайней мере одного протестующего.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

Суд, в частности, вынес решение по делам "Шморгунов и другие против Украины", "Луценко и Вербицкий против Украины", "Кадура и Смалий против Украины", "Дубовцев и другие против Украины" и "Воронцов и другие против Украины".

ЕСПЧ единогласно постановил, что в рамках этих дел были многократно нарушены статья 3 (запрет пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) Европейской конвенции о правах человека, пункты 1 и 3 статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статья 11 (свобода собраний и ассоциаций), статья 2 (право на жизнь) и статья 8 (право на уважение частной и семейной жизни).

Суд установил, что украинская власть сознательно применяла жестокие действия к активистам, и государство Украина несет ответственность за убийство по крайней мере одного протестующего.

"Суд установил, что не было проведено эффективного расследования похищения, жестокого обращения и смерти брата господина Вербицкого (Юрия Вербицкого, который был похищен вместе с Игорем Луценко неизвестными 21 января 2014 года и убит после пыток, - ред.), отметив, в частности, что национальная власть квалифицировала это как убийство, и за него ответственно государство", - говорится в решении.

Суд постановил, что многие задержания протестующих были произвольными. ЕСПЧ считает, что власть сначала намеренно пыталась сорвать мирные протесты, используя для этого чрезмерное насилие и незаконное задержание.

В целом суд отметил, что выявленные нарушения были стратегией со стороны власти, а расследование событий на Майдане во многих случаях было неэффективным.

Суд констатировал отсутствие на сегодняшний день в Украине независимого и эффективного механизма для расследования преступлений, совершенных во время событий на Майдане.

Напомним, в августе прошлого года Офис генпрокурора возобновил расследование 18 уголовных дел о пытках, которые находятся на контроле Совета Европы.