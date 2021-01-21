Профильный комитет согласовал законопроект о реформе "Укроборонпрома"

Планируется два холдинга, в составе одного из которых будет шесть субхолдингов.

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки на своем заседании 20 января рекомендовал Верховной Раде к рассмотрению законопроект №3822 о реформе "Укроборонпрома".

Об этом на брифинге в четверг рассказали глава комитета Александр Завитневич и гендиректор концерна Юрий Гусев.

"Этот закон позволит очень ускорить трансформацию [Укроборонпрома]. Мы говорим о сроке до одного года", - сказал Завитневич.

В свою очередь, Гусев напомнил, что сейчас в концерн-"квазиминистерство" входят 137 предприятий, из которых 21 - на временно оккупированной территории. Вместо него хотят создать холдинг с рабочим названием "Оборонные системы" (65 предприятий, 6 субхолдингов) и отдельный "Аэрокосмический холдинг".

"Укроборонпром сегодня существует в законодательной рамке, которая была определена еще в 2011 году, и без изменения этой рамки невозможно обеспечить реформирование оборонно-промышленного комплекса и предприятий Укроборонпрома", - пояснил Гусев необходимость принятия законопроекта.

Он, в частности, позволяет корпоратизацию (т.е. создание акционерных обществ) вместо казенных предприятий, находящихся в процедуре банкротства; преобразование государственных предприятий в акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью; прописывает механизм высвобождения обремененных активов путем их замены равноценными и тому подобное.

Реформа начнется с самого концерна, который будет преобразован в акционерное общество.

Напомним, что в декабре генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев подписал приказ о начале корпоратизации. В рамках транформации "Укроборонпрома" планируется, что госконцерн прекратит существование, а вместо этого образуют холдинговые компании.