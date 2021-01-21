МВД в третий раз просит деньги из антиковидного фонда, - StateWatch

В декабря 2020 года министр внутренних дел Арсен Аваков обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой дополнительно выделить 123,6 млн гривен из Фонда борьбы с COVID-19 на доплаты работникам МВД .

Об этом сообщила экспертная организация StateWatch со ссылкой на письмо Авакова к премьеру.

В письме упоминается, что, согласно постановлению Кабинета министров №485, для системы МВД уже были выделены средства в сумме 4,6 млрд гривен. 171,1 млн из них были предусмотрены для аппарата МВД и 103,8 млн - для Государственной пограничной службы.

По словам министра, по состоянию на конец ноября 2020 года уже были использованы почти все эти средства - 99,2% и 98% соответственно.

В письме отмечается, что средства планируется направить на выплату доплаты в размере до 50% заработной платы медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по оказанию медицинской помощи больным COVID-19 в учреждениях здравоохранения МВД , а также на выплату доплаты в размере 50% денежного обеспечения военнослужащим Государственной пограничной службы, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, на период действия карантина.

Согласно приведенным МВД расчетам, указанные средства смогут получить 4480 работников учреждений здравоохранения министерства, оклад которых в среднем составляет 11,39 тыс грн, то есть доплаты составят 5,69 тыс грн. Кроме того, средства получат работники ГПСУ, получающие в среднем 10,9 тыс гривен в месяц, соответственно, доплаты им составят 5,45 тыс гривен.

Напомним, осенью прошлого года Аваков уже обращался с письмом к премьеру о выделении дополнительных 1,979 млрд гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина. Кроме того, в конце мая МВД также обращалось к Шмыгалю по поводу выделения около 2,6 млрд на доплаты полицейским, нацгвардейцам и пограничникам на время карантина и позже получило запрашиваемые средства.